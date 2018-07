Prejuízo do tornado vai a R$ 200 mi em Taquarituba Pode chegar a R$ 200 milhões o prejuízo causado pelo tornado do último domingo, 22, em Taquarituba, no sudoeste paulista, segundo os primeiros balanços divulgados pela prefeitura e pelas empresas afetadas. Os danos mais elevados ocorreram na área industrial e comercial. As 37 empresas e uma distribuidora de combustível tiveram danos estimados em R$ 100 milhões. Esse valor deve aumentar 60%, chegando a R$ 160 milhões, em função do que as empresas deixarão de produzir até refazer suas instalações.