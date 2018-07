Prejuízo do vazamento chega a US$ 15 bilhões O vazamento de óleo no Golfo do México, em abril de 2010, poderá ter um impacto econômico de R$ 15 bilhões nos próximos 7 anos. É o que mostra um estudo publicado no Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. A cifra inclui perdas em vendas, lucros e salários, além do fechamento de 22 mil postos de trabalho, por causa do impacto na indústria pesqueira. O petróleo penetra na cadeia alimentar, intoxicando todos os organismos.