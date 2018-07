Prejuízo líquido da OGX cresce no 3o trimestre A OGX, petroleira do bilionário Eike Batista, anunciou nesta quinta-feira um prejuízo líquido de 343,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2012, ante o resultado também negativo de 25,98 milhões de reais verificado no mesmo período do ano passado.