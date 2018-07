Prejuízos com chuvas em AL devem passar de R$ 1 bi

Entre os prejuízos materiais, calculados em torno de R$ 800 milhões, estão incluídos os danos provocados em cerca de 80 escolas públicas e mais de 45 unidades de saúde destruídas ou danificadas pelos temporais. Nos danos econômicos, contabilizados em mais de R$ 102 milhões, estão computados os prejuízos causados na agricultura, principalmente na lavoura de cana-de-açúcar e na produção de laranja lima, na região de União dos Palmares e Santana do Mundaú, segundo a Defesa Civil.

Os danos sociais, estimados em mais de R$ 32 milhões, incluem os prejuízos causados pelo desemprego nas cidades e no campo. Em Branquinha, a 69 quilômetros de Maceió, todas as lojas do comércio foram destruídas. Os prejuízos ambientais, calculados inicialmente em torno de R$ 23 milhões, devem dobrar ou triplicar de valor, de acordo com a Defesa Civil, com a incorporação dos danos causados às lagoas Mundaú e Manguaba.