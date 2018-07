Prejuízos de vulto

Começando pelas periferias, é rara a semana em que não acontece um confronto entre moradores e policiais, invariavelmente com balas perdidas, ônibus e automóveis incendiados, prédios destruídos e atos de vandalismo de todos os tipos sendo televisionados nos jornais do horário nobre.

Seguindo pelo trânsito, não há dia em que não surjam relatos da violência mais boçal, nascida de uma discussão sem sentido, normalmente provocada por quem estava errado, que termina numa tragédia, ou numa quase tragédia.

Entrando no cotidiano das pessoas das classes mais ricas, os ladrões são tão abusados que os assaltos a condomínios e casas estão completamente democratizados, com secretários de estado, deputados e políticos em geral sentindo na pele o que os demais moradores de seus bairros já sentiam faz tempo. Para não falar no antigo e tradicional furto de veículos, que agora ganha um concorrente importante: os assaltos a estacionamentos, de onde os bandidos fogem sem serem muito incomodados, levando de uma única vez cinco ou seis carros.

Em todas as ações o que se vê é o aumento do uso de tecnologia moderna e o aprimoramento da técnica dos criminosos.

Assaltar residências é muito bom, principalmente porque a polícia não se esforça muito para solucionar este tipo de delito, o que leva as vítimas a não se preocuparem em apresentar queixa.

Para quê, se a prática mostra que depois da amolação na delegacia, tudo vai ficar como estava? A exceção é o cidadão que "tem seguro" e que necessita do Boletim de Ocorrência para reclamar o sinistro de sua seguradora.

Mas, se assaltar residências é muito fácil, melhor ainda é assaltar condomínios. Em vez de depenar uma única família, é possível limpar os apartamentos de quase todo o prédio, conseguindo um importante ganho de escala, que termina da mesma forma que os assaltos a casas, ou seja, sistematicamente sem queixa das vítimas, porque sabem que, na maioria das vezes, as investigações não vão dar em nada.

E o que leva quadrilhas especializadas a assaltar estacionamentos, em vez de roubar ou furtar carros nas esquinas da cidade é o mesmo ganho de escala dos assaltos a condomínios. Por que correr o risco de trocar tiros com a polícia, em função de um único carro, se, entrando num estacionamento, é praticamente impossível ver o que acontece lá dentro e não é de se esperar que os funcionários oponham muita resistência aos bandidos, normalmente bem armados?

Todas estas situações poderiam contar com apólices de seguros para minimizar os prejuízos. As seguradoras em operação no País oferecem coberturas para os mais diferentes tipos de roubos e assaltos, garantindo os mais variados bens, desde valores até mercadorias, passando pelo conteúdo de uma residência.

Então, por que nem todo mundo tem este tipo de proteção, que, saliente-se, é a melhor forma de evitar um stress exagerado em consequência de ser vítima de um assalto?

A resposta é simples: as seguradoras não estão no mercado para perder dinheiro. Quando o risco passa a ser quase que certo, é impossível para elas manter o equilíbrio do fundo composto por seus segurados para pagar as indenizações, pelo menos nas condições anteriores ao aumento da sinistralidade. Isto as obriga a tomar medidas destinadas a recompor este equilíbrio. E estas podem ser mais ou menos radicais.

Entre as primeiras, a mais fácil é simplesmente deixar de aceitar aquele determinado tipo de risco. E entre as segundas, a mais comum é o aumento do preço das apólices.

Num cenário como o vivido por São Paulo, com certeza, hoje, várias pessoas e empresas estão tendo dificuldades para conseguir contratar seguros contra roubos. E os que ainda conseguem a proteção de uma apólice, também, com certeza, estão pagando bem mais caro por ela.

*Antonio Penteado Mendonça é advogado, sócio de Penteado Mendonça Advocacia, professor da FIA-FEA/USP e do PEC da Fundação Getúlio Vargas e comentarista da Rádio Eldorado.