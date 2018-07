Prelados traçam perfil do pontífice ideal

Procura-se: homem, religioso, bons conhecimentos de administração, carismático e, de preferência com idade média de 70 anos. Função: reverter a perda de ativos da multinacional mais antiga do planeta, presente em todos os países. Se o cargo de papa fosse anunciado publicamente, esse seria provavelmente um texto que estaria adequado ao que cardeais, bispos e especialistas acreditam que deva ser o perfil do novo pontífice.

Na segunda-feira, assim que o papa Bento XVI anunciou que deixará o posto no dia 28, cardeais de todo o mundo e mesmo governos iniciaram uma frenética troca de telefonemas - primeiro para entender o que ocorria e, depois, para começar a definir alianças. Mas antes da apresentação de nomes, as consultas estão baseadas principalmente no perfil que devem ter os candidatos.

Um desses cardeais revelou ao Estado, na condição de anonimato, que parte do debate, antes do início do conclave, está na definição do que diferentes alas rivais dentro da Cúria querem do futuro da Igreja. Mas estaria prevalecendo a ideia já declarada por Bento XVI de uma "renovação".

"Ficou claro nesses oito anos, que, em um mundo rápido e globalizado, precisamos de alguém com o poder de atrair as pessoas", insistiu. "Temos de ir atrás das pessoas, tanto daqueles que não são praticantes quanto daqueles que não são católicos", disse. "A mídia é o nosso púlpito do século 21. Não podemos nos fechar nas igrejas."

O foco terá de ser a relação com os jovens e o primeiro grande teste será na Jornada Mundial da Juventude, no Rio. "O mundo inteiro estará olhando o comportamento do papa no Brasil", disse. "A visita poderá definir a imagem de seu pontificado."

Mediador. Mas só carisma não seria suficiente para reverter a atual crise. O que teria ficado claro no pontificado de Bento XVI é que o Vaticano precisa de um bom administrador e mediador de conflitos entre as alas.

Mas, para muitos, de nada adiantará essa ação do papa se a Igreja não der uma solução à falta crônica de novos padres. Jaime Gonzalez é um jovem seminarista da Colômbia e, na última quarta-feira, estava na fila de mais de três horas para entrar na Basílica e assistir à última missa do papa. "Estou estudando aqui em Roma. Mas sei que, quando voltar para meu país, estarei confrontado com um trabalho muito difícil. Somos orientados a estar próximos da população. Mas temos de cuidar de várias paróquias ao mesmo tempo", disse.

Uma solução, para os mais reformistas, seria permitir a atuação de mulheres, o que abriria a porta para as mais de 700 mil freiras. Bento XVI, porém, havia sido totalmente contrário à ideia.

Para o cardeal sul-africano Wilfriend Napier, a questão da sexualidade também terá de ser tratada. "Os jovens estão esperando que a Igreja traga uma palavra com sentido no que se refere à sexualidade e sobre a ética. Precisamos de um diálogo da verdade", disse Napier, cujo país é um dos mais afetados pela aids.

Entre as crises que o próximo papa não poderá levar muito tempo para dar uma solução, a principal delas é o escândalo de pedofilia que assola a Igreja ao longo de dez anos. Um sinal claro de combate ao problema até hoje não conseguiu ser dado.

Marco Politi, um dos principais vaticanistas, cita ainda a questão da governança da Santa Sé. "Hoje, há uma desconexão entre o papa e seus cardeais. Um não entende o outro e isso precipitou a crise", disse. "Seria necessário criar uma espécie de conselho que ajude o papa a governar."

Outra constatação é de que o pontífice não poderá se limitar a ser um grande teólogo e permitir, como ocorreu nos últimos anos, que a camada média da estrutura do Estado esteja envolvida em corrupção.

Consolidação. Se as especulações de nomes marcaram os primeiros dias, o final da semana começou a ver a consolidação de pelo menos alguns deles. Um sério candidato seria Angelo Scola, de 71 anos. O italiano estudou com Ratzinger na Universidade de Friburgo e compartilha algumas das visões mais conservadores do alemão. Hoje, ele tem o apoio do movimento Comunhão e Libertação e seu percurso já foi seguido por outros papas. Foi o Patriarca de Veneza, assim como João XXIII, e hoje é o arcebispo de Milão, como Paulo VI.

Vaticanistas consultados pelo Estado, porém, garantem que, ao programar sua saída, Bento XVI não descuidou de abrir caminho para um sucessor de sua escolha. Fontes em Roma garantem que o pontífice já teria amarrado um apoio suficiente para o francês Jean-Louis Tauran, de 69 anos. Conhecido como o "diplomata" do Vaticano, fala várias línguas como João Paulo II e responderia às exigências de a Igreja ter um "comunicador".

Outro nome que ganhou força durante a semana foi do canadense Marc Ouellet, de 68 anos, que também atenderia aos desejos da Igreja de renovação.

A ideia de um papa do mundo em desenvolvimento continua a fazer parte das consultas. Um deles seria Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Honduras e que, em 2005, ficou para trás por ser considerado jovem demais, com apenas 62 anos. Peter Appiah Turkson, de Gana, também viu seu nome fortalecido. Entre os brasileiros, tanto d. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, quanto d. João Aviz fazem parte das considerações. /JAMIL CHADE