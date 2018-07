''Premiação foi unânime'', diz Herzog

Havia um filme melhor do que Bal, e somente um, na competição do 60º Festival de Berlim. O romeno If I Want To Whistle, I Whistle foi um belíssimo concorrente. A história do garoto prestes a ser libertado no reformatório em que está encarcerado ganha outro rumo quando o irmão mais novo vem lhe informar que a mãe pretende levá-lo para a Itália. O irmão mais velho tem cuidado do garoto desde que a mãe os abandonou. No passado, ela também já veio buscá-lo, num momento de solidão, ao ser abandonada pelo amante de ocasião. A mãe destruiu sua vida, ele acusa. Não vai deixar que faça o mesmo com o caçula.

O garoto rebela-se, agride um guarda, faz uma refém. A liberdade tão ansiosamente aguardada, o que vai ocorrer com ela? O diretor romeno Florin Serban fez um filme aberto, inconclusivo, fascinante. O júri presidido por Werner Herzog não o esqueceu. Mesmo atribuindo o prêmio principal a Bal, o segundo grande prêmio da noite, o do próprio júri, foi dado a If I Want To Whistle e o filme da Romênia recebeu outra importante premiação, que na verdade, na cronologia da cerimônia, veio antes, o Prêmio Alfred Bauer, que leva o nome do fundador da Berlinale. É curioso assinalar como a personalidade do presidente do júri se reflete na premiação. Tilda Swinton, no ano passado, privilegiou as concorrentes femininas e deu o Urso de Ouro ao filme peruano La Teta Asustada, de Claudia Llosa. Este ano, haviam outras diretoras inteligentes, com bons filmes - da Argentina, da Dinamarca e da Bósnia -, que Tilda teria premiado, mas Werner Herzog ignorou.

O júri pode ter feito seus arranjos internos, mas o presidente disse que todas as escolhas foram rápidas e consensuais. O escritor somali Nuruddin Farah entregou o prêmio de direção para Roman Polanski, mas o diretor polonês não estava lá para receber seu Urso de Prata, por The Ghost Writer. O prêmio já foi repercutido na edição de ontem do Estado - e também pela imprensa alemã, que dedicou páginas e páginas, não apenas ao Urso, em si, mas à situação do artista preso na Suíça. O produtor Alain Sarde, no entanto, fez questão de ressaltar que enxerga o prêmio como elogio artístico. "Somos amigos e trabalho com ele há 20 anos. Nunca falamos de sua vida pessoal. E não vamos começar agora, na hora da premiação. É claro que ele passa por um momento difícil, mas continua trabalhando", disse.

Até a que pode ser considerada a mais discutível, senão equivocada, das escolhas, é parcialmente defensável. O concorrente russo How I Ended This Summer, de Alexei Popogrebsky, realmente merece o Urso de Prata como "impressionante acontecimento artístico", graças ao prodigioso trabalho de câmera de Pavel Kostomarov, captando as imensas paisagens geladas do Ártico (e fazendo com que os personagens pareçam presos, ou esmagados, dentro dela). Já o prêmio de interpretação masculina, dividido entre os atores do filme, Grigori Dobrygin e Serguei Puskepalis , foi excessivo. Haviam atores melhores - o garoto de If I Whant To Whistle, ou o pai moribundo de En Familie, de Pernille Fischer Christensen, que ganhou o prêmio da crítica.

A melhor atriz foi soberana, a japonesa Shinobu Terajima, no filme mais estranho de toda a programação, Caterpillar, de Koji Wakamatsu. O filme conta a hjistória da infernal relação de uma mulher com o marido que voltou mutilado da guerra, reduzido a um tronco, sem braços nem pernas e com o rosto deformado. Outro bom prêmio, o de roteiro, foi dado ao chinês Wang Quan"na, de Apart Together. O próprio diretor mostrou-se surpreso. Convidado para abrir o festival, ele não achou que voltaria ao palco, no desfecho. Histórias de famílias, de relações, de política. De todos os festivais, Berlim é o que tem a curadoria mais ostensiva. Os filmes dialogam entre si. O do encerramento, About Her Brother, de Yoji Yamada, foi maravilhoso. O veterano diretor recebeu um prêmio especial, a Berlinale Kamera. Se estivesse em competição, About Her Brother poderia ter embaralhado o resultado final.

Premiados

URSO DE OURO DE MELHOR FILME - Bal (Mel), de Semih Kaplanoglü

URSO DE PRATA DE DIREÇÃO - Roman Polanski, por The Ghost Writer

URSO DE PRATA DE MELHOR ATRIZ - Shinobu Terajima, por Caterpillar, de Koji Wakamatsu

URSO DE PRATA DE MELHOR ATOR - Grigori Dobrygin e Serguei Puskepalis, por How I Ended This Summer, de Alexei Popogrebsky

URSO DE PRATA DE ROTEIRO - Apart Together, de Wang Quan''an

PRÊMIO DA CRÍTICA - En Familie (A Family), de Pernille Fischer Christensen

PANORAMA - Lixo Extraordinário, codirigido por João Jardim, recebeu o prêmio da Anistia Internacional e o do público