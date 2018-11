Premiados pelos pares

Projetos ligados à sustentabilidade e à recuperação de prédios antigos marcaram a edição 2010 do Prêmio Asbea (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura). Ronaldo Rezende, presidente da entidade, também destacou a boa produção dos escritórios jovens e o nível internacional dos selecionados entre os mais de 140 trabalhos inscritos. "A arquitetura brasileira vem mostrando que o Brasil está em plena sintonia com o que está acontecendo no resto do mundo", afirma Rezende.