Premiê britânico e mulher esquecem filha de 8 anos em pub

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, e sua mulher esqueceram a filha de 8 anos do casal em um pub após terem almoçado no local.

O incidente ocorreu há dois meses e foi confirmado somente agora pelo governo britânico. O casal ficou longe da filha, Nancy, por 15 minutos.

Segundo o repórter da BBC Ben Wright, o casal Cameron havia retornado a Chequers, a casa de campo oficial do primeiro-ministro britânico, quando deu pela falta da filha.

O casal havia almoçado no pub Plough Inn, situado perto da casa de campo, juntamente com seus outros filhos, Arthur, de 6 anos, e Florence, de 22 anos de idade, e com outros dois casais.

'Consternados'

Ao saírem do local e se dirigirem ao estacionamento para pegarem seus veículos, a pequena Nancy foi ao banheiro, mas todos acreditaram que a menina estava em um dos carros.

Cameron, ao deixar o pub, se dirigiu a seu carro, acompanhado de seus seguranças. Ele acreditou que Nancy estava com sua mulher, Samantha, juntamente com as outras crianças, no outro veículo.

A primeira-dama britânica, por sua vez, achou que a filha mais velha estava no carro do pai.

De acordo com um porta-voz do governo, Cameron e sua mulher ficaram ''consternados'' ao chegarem em casa, 15 minutos depois e terem percebido que a filha não estava com eles.

"Felizmente, eles telefonaram para o pub, onde descobriram que ela estava segura e estava bem. O primeiro-ministro se encaminhou para lá em seguida para recolhê-la'', disse o porta-voz.