Premiê britânico é sondado para estrelar versão política de 'Aprendiz'

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, foi sondado para estrelar um reality show no estilo do programa O Aprendiz para jovens políticos. A informação veio à tona depois que fotógrafos conseguiram capturar de perto a imagem da cópia de um email em poder da secretária para Comunidades, Hazel Blears. Blears foi fotografada quando estava levando o documento, com detalhes do programa, para ser discutido na reunião do gabinete ministerial nas terças-feiras. O email, que teria sido escrito pela produtora de TV Margaret McCabe, diz que o programa, cujo nome provisório é Junior Prime Minister (Primeiro-ministro Junior, em tradução literal) teria como objetivo atrair jovens políticos e seria exibido pelo canal BBC 1. Brown agiria como "um juiz", diz a mensagem, à semelhança do empresário Alan Sugar, que comanda o "The Apprentice", reality show de grande audiência na Grã-Bretanha. Em seu programa, Sugar reúne jovens empreendedores que passam por várias competições a fim de demonstrar suas habilidades para gerenciar um negócio. A cada semana, um ou dois candidatos são eliminados e o vencedor garante um emprego em uma das empresas de Sugar. O email diz que o premiê britânico poderia se tornar "mais popular que Alan Sugar". O porta-voz da secretária confirmou que o gabinete foi contactado por produtores de televisão, mas que até agora nenhum acordo foi fechado. "É uma idéia que vale a pena", disse o porta-voz. "Esses jovens participariam de competições e ao fim seria eleito um primeiro-ministro por um dia", acrescentou ele. A BBC negou ter apresentado a proposta do programa e disse que não há ninguém com nome de Margaret McCabe em seu quadro de produtores.