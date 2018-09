Premiê britânico pedirá fim da lei de emergência no Egito

A suspensão das leis de emergência tem sido uma das principais exigências dos manifestantes que lançaram uma revolta massiva que derrubou o presidente Hosni Mubarak este mês.

Cameron será o primeiro líder estrangeiro a visitar o Egito desde a queda de Hosni Mubarak, que inflamou o Oriente Médio e obrigou o Ocidente a repensar suas políticas na região.

Durante sua visita, o premiê britânico se reunirá com membros da antiga oposição contra Mubarak, mas não com a Irmandade Muçulmana, o grupo político mais organizado do Egito, visto com suspeita pelo Ocidente.

(Reportagem de Mohammed Abbas)