Premiê britânico quer apressar referendo separatista da Escócia

Cameron, que é contra a independência escocesa, disse que a incerteza sobre a tricentenária união da Inglaterra com seu vizinho setentrional está criando problemas para as empresas e afetando os investimentos.

"Se Alex Salmond (líder do SNP) quer um referendo sobre a independência, por que vamos esperar até 2014?", disse Cameron à TV Sky News. "Isso é muito nocivo para a Escócia, porque o tempo todo as empresas se perguntam: 'Será que a Escócia vai ser parte do Reino Unido? Vão permanecer juntos? Devo investir?'."

A Escócia, que mantém um ordenamento jurídico próprio desde o estabelecimento da união, em 1707, tem um governo semiautônomo desde 1999, com poderes sobre saúde, educação e prisões, por exemplo.

O SNP, que obteve maioria absoluta na eleição escocesa de maio passado, promete realizar um referendo na segunda metade da atual legislatura, que vai até 2016.

O partido espera aproveitar dois eventos em 2014 - os Jogos da Commonwealth, em Glasgow, e o sétimo centenário da Batalha de Bannockburn, em que os escoceses derrotaram o Exército inglês - para angariar apoio à independência da região, que tem 5 milhões de habitantes.

O governo britânico deve anunciar nos próximos dias se o referendo separatista terá caráter juridicamente vinculante. Os jornais noticiaram nesta segunda-feira que possivelmente ficará definido que, para ter força legal, o referendo precisará acontecer nos próximos 18 meses.

Sob muitos aspectos, a Escócia já parece ser um país - tem bandeira, seleções esportivas e feitos científicos e literários para apresentar. O SNP argumenta que, embora pequeno, o país poderia prosperar mais por conta própria, pois ficaria com uma grande parte dos dividendos do petróleo extraído no Mar do Norte.

Pesquisa do instituto Ipsos Mori feita no mês passado mostrou que, entre os eleitores escoceses decididos a votarem num referendo, 38 por cento são favoráveis à independência (eram 35 por cento em agosto), enquanto 58 por cento são contra.

Nicola Sturgeon, vice de Salmond como primeira-ministra da Escócia, disse que o momento da votação deve ser decidido pelo povo escocês, e que a intervenção de Cameron sairá pela culatra.

"A maioria das pessoas na Escócia ao ouvir David Cameron dirá, eu acho, lá vamos nós outra vez, mais um governo dirigido pelos conservadores tentando interferir em decisões que por direito pertencem ao povo escocês", disse ela à rádio BBC.