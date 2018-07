Premiê britânico se corrige por gafe ao dizer que 'salvou o mundo'

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, provocou uma onda de gargalhadas de membros da oposição no Parlamento britânico nesta quarta-feira ao dizer por engano que a resposta de seu governo à crise financeira global tinha salvado o mundo. "Nós não apenas salvamos o mundo", falou o premiê, antes de se corrigir e dizer "err... salvar os bancos" durante a sessão semanal de perguntas e respostas no Parlamento. Depois das gargalhadas, Brown tentou retomar seu raciocínio: "Nós não apenas trabalhamos com outros países para salvar o sistema bancário mundial, mas (fizemos isso) sem que um só popupador tinha tido qualquer prejuízo na Grã-Bretanha". "A oposição pode não gostar do fato de que nós lideramos o mundo no salvamento do sistema bancário mundial, mas nós fizemos isso", disse. Oposição O líder do principal partido de oposição britânico, David Cameron, não perdoou a gafe do primeiro-ministro e comentou, para o deleite de seus correligionários, que Brown "está tão ocupado falando sobre salvar o mundo que esqueceu das tarefas a fazer no país que governa". A Grã-Bretanha foi um dos primeiros países a lançar um pacote de resgate de bancos afetados pela crise financeira global. O pacote prevê injeções de crédito feitas pelo governo nas instituições e também garantias para os bancos, para que eles voltem a realizar empréstimos uns aos outros. De acordo com o analista da BBC Nick Childs, apesar da crise financeira ter dado sinais de estar se agravando, pesquisas indicam que o apoio popular a Brown aumentou nas últimas semanas na Grã-Bretanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.