Premiê chinês condena atos contra estabilidade nas Coreias

"A China é contra e condena qualquer ato que destrua a paz e a estabilidade na Península Coreana", disse Wen durante reunião com Lee em Seul, segundo autoridade sul-coreana que relatou os comentários feitos pelo líder chinês.

Wen está numa visita de três dias à Coreia do Sul.

As tensões entre as duas Coreias escalaram após o Sul afirmar estar convencido que, no final de março, um submarino do Norte torpedeou a corveta sul-coreana Cheonan, matando 46 marinheiros.

A Coreia do Norte nega ter afundado o navio e a China tem se mantido cautelosa em relação à disputa e pedido aos dois lados que exerçam a prudência.

(Reportagem de Jack Kim)