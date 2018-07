Premiê da Grécia reformará governo para aprovar plano fiscal

Enfrentando o descontentamento da população sobre o aperto,que gerou protestos violentos, Papandreou precisa agora buscar um voto de confiança para a nova equipe e levar adiante o plano de cinco anos de aumento de impostos, cortes de gastos e privatizações.

Após a dissidência de um parlamentar do Partido Socialista, do governo, outro político renunciou nesta quinta-feira, mas deve ser substituído com outra pessoa leal ao partido. Por isso, a renúncia não deve afetar os números do governo no Parlamento.

A reformulação do gabinete acontece em meio a medidas impopulares e negociações mal sucedidas sobre um governo de união na quarta-feira.

(Por Lefteris Papadimas e George Georgiopoulos)