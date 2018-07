Premiê da Índia ordena investigações de corrupção nos Jogos

O custo do evento, destinado a mostrar a crescente influência da Índia no mundo, no rastro dos Jogos Olímpicos de Pequim, atingiu mais que 17,5 vezes o orçamento inicial e levantou preocupações sobre algumas sedes que ainda não ficaram prontas.

A Comissão Central de Vigilância, entidade anti-corrupção do governo, identificou 16 projetos suspeitos de irregularidade nas finanças.

Após reunião de altos funcionários da organização dos Jogos no sábado, Manmohan Singh ordenou investigações sobre as acusações de corrupção em torno do evento que acontece de 03 a 14 de outubro. Sua assessoria informou através de comunicado que Singh irá inspecionar alguns dos locais este mês.