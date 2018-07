Premiê da Letônia renuncia por desastre em supermercado da capital

A renúncia provoca uma crise política no Estado báltico, que está previsto para ser integrado à zona do euro em janeiro e é visto como um exemplo de prudência fiscal e recuperação econômica, após uma profunda crise financeira em 2008.

"Eu anuncio a renúncia ao cargo do primeiro-ministro, assumindo a responsabilidade política pela... tragédia", disse Dombrovskis a jornalistas, de acordo com a agência de notícias local BNS. O porta-voz do premiê, Martins Panke, confirmou a renúncia à Reuters.

O governo passou a ser criticado após o desastre.

Dombrovskis disse anteriormente que o desabamento devastou a Letônia, uma ex-república soviética que aderiu à União Europeia há cerca de uma década. O presidente letão, Andris Berzins, classificou o desastre como "assassinato".

As causas para o desabamento continuam desconhecidas, embora a polícia tenha aberto uma investigação criminal com foco na construção do prédio. A mídia local disse que operários estavam construindo um jardim na cobertura do supermercado.

(Reportagem de Aija Krutaine)