Premiê da República Checa se irrita e dá soco em fotógrafo

O primeiro-ministro checo, Mirek Topolanek, agrediu um fotógrafo em Praga. Topolanek empurrava um carrinho de bebê por uma das ruas da capital checa quando o homem se aproximou e começou a fotografá-lo. Irritado, o premiê deu um soco no rosto do fotógrafo, que bateu com a cabeça na parede. Assista ao vídeo (desabilite o bloqueador de pop ups) Tonek está sendo pressionado a convocar eleições antecipadas depois que seu partido, Democratas Cívicos Conservadores (ODS), foi derrotado nas eleições regionais e no Senado, no fim de semana. O primeiro-ministro, eleito há dois anos, descartou novas eleições, mas disse que vai reconsider sua posição na conferência do partido, em dezembro.