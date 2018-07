Premiê da Tunísia não consegue formar novo gabinete

Mas ele afirmou que continuarão os esforços para formar um governo apoiado pela maioria dos partidos no Estado norte-africano que começou a série de revoltas populares contra a ditadura no mundo árabe há dois anos.

A Tunísia voltou a ser tomada por protestos na semana passada depois que o líder da oposição secular Chokri Belaid foi morto a tiros diante de sua casa, em Túnis, desencadeando manifestações em massa em parte contra o governista partido islâmico moderado.

"A iniciativa de um gabinete de tecnocratas não recebeu consenso político completo e falhou ... Mas o trabalho continua com todos os partidos para formar um governo que seja acordado pela maioria dos partidos políticos", disse Jebali em entrevista coletiva.

Ele falou após uma reunião com líderes de partidos políticos seculares e seu próprio partido islâmico Ennahda, que negou qualquer envolvimento no assassinato do Belaid.

Jebali sugeriu um gabinete de tecnocratas para ajudar a restaurar a calma e guiar a Tunísia para eleições. Ele tinha ameaçado sair se a sua proposta fracassasse, mas nesta segunda-feira ele apenas disse: "Vou encontrar com o presidente amanhã (terça-feira) para discutir os próximos passos."

(Reportagem de Tarek Amara)