Premiê da Ucrânia descarta negociação direta com separatistas pró-Rússia

O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseny Yatseniuk, descartou nesta quarta-feira negociações diretas entre o governo de Kiev e separatistas pró-Rússia para encerrar o conflito de seis meses no leste do país.

"Não vamos fazer negociações diretas com terroristas russos", disse Yatseniuk em reunião do governo.

Ele também pediu à Rússia que cumpra um acordo de paz acertado na capital de Belarus, Minsk, em setembro, e para deixar de "brincar" com o objetivo de garantir status legal aos separatistas.

Mais cedo nesta quarta, o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que os líderes ucranianos têm que negociar diretamente com os separatistas no leste do país e não devem ameaçar Moscou como se a Rússia fizesse parte do conflito.

(Reportagem de Natalia Zinets)