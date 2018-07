REUTERS 17 Julho 2014 | 13h14

O primeiro-ministro da Ucrânia, Areseny Yatseniuk, ordenou a abertura de uma investigação sobre a "catástrofe" com o avião da Malásia no leste da Ucrânia, disse a porta-voz do premiê Olga Lappo nesta quinta-feira.

Um funcionário do Ministério do Interior ucraniano disse antes que 295 pessoas a bordo do avião de passageiros morreram na queda da aeronave.

(Reportagem de Natalia Zinets)