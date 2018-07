Premiê da Ucrânia diz que regiões rebeldes não receberão dinheiro de Kiev

O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseny Yatseniuk, disse nesta quarta-feira que Kiev nunca vai fornecer qualquer financiamento para áreas controladas por rebeldes separatistas no leste, porque o governo se recusa a “financiar terroristas”.

Os comentários foram feitos em um momento no qual um acordo de paz entre os dois lados parece ainda mais distante.

A Ucrânia e líderes separatistas se acusam mutuamente de violar os acordos firmados em 5 de setembro em Minsk (Belarus) que estabeleceram um cessar-fogo e a concessão por parte de Kiev de um “status especial” para as regiões no leste do país.

Embora autoridades rebeldes desejem autonomia total, as regiões ainda precisam colocar suas finanças em ordem, deixando pensionistas sem renda e provocando atrasos no pagamento de benefícios sociais.

Kiev continuará a fornecer gás e eletricidade às regiões separatistas, mas “enquanto os territórios de Donetsk e Luhansk forem controlados por impostores, o orçamento central não enviará financiamento para lá”, disse Yatseniuk em uma reunião do governo. A Ucrânia se refere aos rebeldes como terroristas.

Yatseniuk disse que o governo vai enviar normalmente cerca de 34 bilhões de grívnias (2,5 bilhões de dólares) aos orçamentos locais de Donetsk e Luhansk em 2014, mas acrescentou que estes fundos só serão desembolsados quando a Ucrânia retomar o controle dos territórios.

“Hoje, pagar fundos para esses territórios significa que o dinheiro não chegará às pessoas, (mas) será roubado por mafiosos russos e essencialmente apoiará o terrorismo russo”, disse Yatseniuk.

Nesta quarta-feira, líderes separatistas disseram que não mais cumpririam os acordos de paz fechados em setembro, após o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ter dito querer que o Parlamento descarte a lei que oferecia “status especial” para regiões do leste.

