Premiê da Ucrânia revela acidente em usina nuclear do país

O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseny Yatseniuk, disse nesta quarta-feira que ocorreu um acidente na usina nuclear de Zaporizhye, no sudeste do país, e pediu ao ministro da Energia para conceder uma entrevista coletiva sobre o assunto.

"Sei que ocorreu um acidente em Zaporizhye", disse Yatseniuk, que pediu ao novo ministro Volodymyr Demchyshyn para esclarecer quando o problema poderá ser resolvido e quais medidas serão tomadas para restabelecer o fornecimento normal de energia na Ucrânia.

A agência de notícias Interfax Ucrânia disse que o problema aconteceu no bloco número 3 -um reator de 1.000 megawatts- e que a falta de energia decorrente do problema piorou a crise energética vivida no país.

A Interfax acrescentou que o bloco deve voltar a funcionar em 5 de dezembro.

(Reportagem de Natalia Zinets)