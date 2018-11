Premiê de Guiné Bissau segue no cargo após tentativa de golpe

O primeiro-ministro de Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, continua à frente do gabinete após o motim de quinta-feira, quando um grupo de militares o deteve para que renunciasse ao cargo, informaram emissoras regionais captadas em Dacar.

"Eu fui eleito democraticamente. Eu continuarei a fazer meu trabalho como primeiro-ministro", disse Gomes Júnior depois de uma série de conversas com o presidente da Guiné-Bissau, Malam Bacai Sanha,no palácio presidencial.

"Os eventos de ontem foram um acontecimento único. Eu acho que a situação já foi resolvida e que as instituições vão trabalhar normalmente", acrescentou.

Sanha procurou resolver nesta sexta-feira uma disputa entre o seu primeiro-ministro e o general que tomou controle das forças armadas do país, no episódio mais recente de instabilidade a ameaçar o frágil Estado.

A derrubada do chefe das forças armadas na quinta-feira e a breve detenção do premiê Carlos Gomes Júnior geraram críticas da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos países vizinhos do oeste da África. Analistas alertaram sobre a ocorrência de mais conflitos devido à interferência do exército na política.

Os novos chefes militares negaram a tentativa de golpe no país, que é uma das principais rotas de tráfico de drogas para a Europa, e a liderança civil abrandou o incidente como uma disputa interna dos militares.

Os acontecimentos de quinta-feira são o caso mais recente de interferência política pelo exército, que se orgulha de ter conquistado a independência de Portugal em 1974.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu que as facções da Guiné-Bissau resolvessem suas diferenças por meios pacíficos.

Gomes Júnior foi liberado hoje da prisão domiciliar à qual foi submetido pelos militares rebeldes, que ontem o detiveram e exigiram que renunciasse.

Após a retirada da vigilância militar, que foi substituída por policiais esta madrugada, Gomes Júnior saiu de casa e se reuniu com Sanha.

Depois, o premiê voltou para sua residência sem comparecer ao Conselho de Ministros, o que gerou incertezas sobre a situação de seu governo.

No entanto, segundo as emissoras regionais, Gomes Júnior assegurou aos jornalistas que seguia no cago de primeiro-ministro, que a situação política é "estável" e que as instituições "voltarão à normalidade".