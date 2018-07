Premiê de Lesoto acusa Exército de armar golpe; militares negam O primeiro-ministro de Lesoto, Thomas Thabane, acusou neste sábado o Exército do país de preparar um golpe para tirá-lo do poder e afirmou que fugiu para a África do Sul, mas os militares negaram ter essa intenção e disseram que os soldados voltaram para os quartéis.