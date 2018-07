Premiê francês diz que resgate de reféns na Argélia continua

"Eu acabei de falar neste momento com o primeiro-ministro argelino, que me confirmou que a operação está em curso", disse Ayrault, acrescentando que está em contato constante com os governos dos outros países envolvidos no sequestro.

"A morte de vários reféns é algo deplorável", disse Ayrault a jornalistas.

Pelo menos 22 reféns estrangeiros continuavam desaparecidos nesta sexta depois que forças argelinas invadiram o complexo de gás no Saara e libertaram centenas de trabalhadores, numa operação que também causou a morte de dezenas de reféns.

(Reportagem de Julien Ponthus e Catherine Bremer)