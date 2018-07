Premiê italiano Monti renuncia; eleições devem acontecer em fevereiro

Napolitano deve dissolver o Parlamento nos próximos dias e já indicou que a data mais provável para eleições é 24 de fevereiro.

Ele iniciará consultas com líderes políticos no sábado para discutir os próximos passos, segundo comunicado, e nesse meio tempo pediu a Monti para continuar no cargo de forma interina.

Monti entregou sua renúncia durante breve reunião no palácio presidencial, pouco depois de o Parlamento aprovar o Orçamento do governo para 2013.

(Reportagem de Gavin Jones)