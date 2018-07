Premiê paquistanês se reúne com xiitas da cidade de Quetta

O premiê paquistanês Pervez Raja Ashraf participou de reuniões na cidade de Quetta, no sudoeste do país, onde muçulmanos xiitas estão se recusando a enterrar as vítimas de ataques a bomba realizados na quinta-feira.

Os moradores locais afirmam que não há segurança suficiente na região.

O bairro xiita da cidade foi palco de dois atentados a bomba que deixaram cerca de 90 mortos. Os ataques foram realizados pelo grupo sunita radical Lashkar-e-Jhangvi.

A recusa de enterrar os mortos é um forte protesto, uma vez que o costume na sociedade islâmica é realizar os funerais no mesmo dia da morte da vítima ou no dia seguinte.