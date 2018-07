Premiê russo defende libertação de integrantes da banda Pussy Riot O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, disse na quarta-feira que acredita que as integrantes da banda punk Pussy Riot deveriam ser libertadas. Três integrantes do grupo foram condenadas a dois anos de prisão no mês passado por terem feito um protesto político em uma catedral de Moscou.