Premiê turco discute com presidente de Israel em debate em Davos O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, abandonou na quinta-feira um debate sobre o Oriente Médio no Fórum Econômico Mundial, dizendo que jamais deverá voltar a esse evento anual da elite empresarial e política do mundo. Durante o debate, o presidente de Israel, Shimon Peres, havia defendido ardorosamente a recente ofensiva de seu país contra a Faixa de Gaza. De dedo em riste e erguendo a voz, ele questionou o que Erdogan faria se foguetes atingissem Istambul toda noite. Já no final do debate, que teve também a participação do secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, e do secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, Erdogan foi interrompido quando tentava responder. "Não acho que eu voltarei a Davos, porque vocês não me deixam falar", disse o premiê turco, erguendo-se e abandonando a sala de conferências da estância alpina. "O presidente (Peres) falou por 25 minutos. Eu falei só a metade disso", acrescentou. De acordo com a agência turca de notícias Anatolian, Erdogan disse a Peres: "Perez, você é mais velho do que eu. Talvez você esteja se sentindo culpado e por isso o senhor está sendo tão enfático nas suas palavras. Vocês mataram pessoas. Eu me lembro das crianças que morreram nas praias". Mais tarde, numa entrevista coletiva convocada às pressas, Erdogan explicou que ficou irritado com a mediação do debate e com os modos de Peres. "Minha reação foi dirigida ao moderadores. Acho que se tivermos uma moderação desse jeito, realmente não vamos obter de Davos o que todos nós viemos aqui para obter, e isso lançará uma sombra sobre os esforços pela paz." "O presidente Peres estava falando ao primeiro-ministro da Turquia -- não sou simplesmente algum líder de algum grupo ou tribo, então ele deve se dirigir a mim adequadamente", afirmou aos jornalistas. (Reportagem de Mike Dolan e Jason Subler)