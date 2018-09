Prêmio da Dupla Sena acumula em R$ 3,5 milhões Não houve apostas vencedoras da faixa principal do concurso 876 da Supla Sena realizado hoje (29) em Ribeirão Preto (SP). Com isso, o prêmio ficou acumulado em R$ 3,5 milhões. No primeiro sorteio 44 apostadores fizeram a Quina (prêmio de R$ 2,6 mil) e 2.655 acertaram a Quadra (prêmio R$ 42). No segundo sorteio 36 apostadores acertaram cinco números (prêmio de R$ 3,2 mil) e 2.008 acertaram quatro números (prêmio R$ 56). As dezenas sorteadas foram: 02 - 15 - 19 - 24 - 44 - 47 (primeiro sorteio) e 02 - 15 - 19 - 24 - 44 - 47 (segundo sorteio).