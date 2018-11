Prêmio da Mega da Virada será de R$ 194,3 milhões O valor do prêmio da Mega da Virada será de R$ 194,3 milhões, quantia 29,5% superior a estimativa inicial, que era de R$ 150 milhões no início das apostas. As apostas encerraram as 14 horas (horário de Brasília). Se aplicado na poupança, o valor renderia R$ 1,24 milhão por mês.