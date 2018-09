Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.188 da Mega Sena realizado nesta quarta-feira, 16, em Itaperuna, no Rio. Os números sorteados foram: 09 - 20 - 44 - 52 - 59 - 60.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 7 milhões.

Fizeram a Quina 32 apostadores (prêmio de R$ 37,8 mil) e acertaram o terno 3.164 apostadores (prêmio de R$ 547).