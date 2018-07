Prêmio da Mega Sena da Virada será de R$ 224,6 milhões

De acordo com a Caixa, as apostas começaram no dia 11 de novembro e o total arrecadado foi de R$ 758.218.978,00. Desse valor, R$ 246 milhões foram arrecadados entre a segunda, 30, e terça-feira, 31, os dois últimos dias de captação de apostas. Ao todo, foram vendidos 104.165.456 bilhetes. O valor do prêmio, que representa apenas 32,2% do arrecadado com as apostas, é o maior do ano sorteado pelas loterias da Caixa.

A prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números, e assim sucessivamente. Segundo a Caixa, o valor do prêmio da faixa principal, se aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 1,3 milhão por mês, aproximadamente R$ 44 mil por dia.

O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) em estúdio de TV em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos principais canais da TV aberta.