Prêmio da Mega-Sena deste sábado é de R$ 2 milhões

A Mega-Sena pode pagar neste sábado, 31, um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.376, que será sorteado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal (CEF), estacionado no Largo da Prefeitura, no município gaúcho de Charqueada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2,00 e pode ser realizada até as 19h deste sábado, em qualquer uma das 11 mil lotéricas da Caixa pelo País.

Outras duas modalidades das loterias estão com os prêmios acumulados e com sorteio previsto também para este sábado, segundo a CEF. A Lotomania sorteia R$ 1,1 milhão. Já o concurso 302 da Timemania pode pagar R$ 680 mil. As apostas também estão abertas até uma hora antes do sorteio.