Prêmio da Mega-Sena pode atingir R$ 19 milhões amanhã A Mega-Sena pode pagar R$ 19 milhões no próximo sorteio, que será realizado amanhã à noite. No último concurso, realizado sábado na cidade de Guaranésia (MG), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 10, 13, 20, 40, 44 e 53. Na ocasião, 60 apostadores acertaram a quina e vão receber R$ 26,4 mil cada um, enquanto 4.436 acertaram a quadra e vão levar R$ 511.