Prêmio de Mega Sena de hoje é de R$ 13 milhões Os apostadores do concurso 966 da Mega Sena deste sábado vão concorrer a um prêmio estimado de R$ 13 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O sorteio das seis dezenas deverá ocorrer às 20 horas, em Monte Sião, Minas Gerais. O apostador também pode ser premiado se acertar quatro ou cinco números. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, em todas as casas lotéricas do país. Também serão sorteados esta noite os números dos concursos 824 da Lotomania e 1896 da Quina.