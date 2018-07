Prêmio de qualidade do café abre inscrições

A illycaffè abriu as inscrições para o 20.º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso. Até 22 de setembro produtores de todo o País podem enviar suas amostras de café arábica para concorrer a um lugar entre os 50 finalistas do concurso anual, que vai distribuir cerca de R$ 180 mil em prêmios aos melhores produtores e classificadores do País. Informações nos sites www.clubeilly.com.br e www.portosantos.com.br.