Prêmio destaca cidades sustentáveis Municípios com experiências bem sucedidas em sustentabilidade ambiental urbana podem participar do processo de seleção promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, que vai premiar boas práticas ambientais nas cidades. São oito temas e os interessados podem inscrever projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, de infraestrutura ou de recuperação de áreas degradadas, entre outras iniciativas ambientais. Os interessados devem fazer a pré-inscrição até o dia 16 de março, às 17 horas. A premiação será no dia 29 de março, em Brasília. Mais informações em: www.mma.gov.br/sustentabilidadeurbana.