Os interessados em se candidatar devem acessar o site educadoresinovadores.com.br.

Até 19 de julho, 12 projetos devem ser escolhidos para a etapa nacional, que ocorre em São Paulo. Os vencedores concorrerão no Fórum Regional da Microsoft, realizado em algum país da América Latina, e os classificados vão para a África do Sul, participar do Microsoft Worldwide Innovative Teachers Forum.