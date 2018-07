Prêmio Estado integra plataformas

Em sintonia com a atuação multiplataforma da marca "Estadão", a 12.ª edição do Prêmio Estado de Jornalismo considerou a partir de 2012 o caráter multimídia da produção jornalística. A premiação interna do Grupo Estado avaliou os trabalhos realizados para o meio impresso (jornal O Estado de S.Paulo) e digital (estadão.com.br).

A revelação de que magistrados de São Paulo e do Rio ganhavam remuneração extra que chegava a R$ 150 mil por mês foi a reportagem do ano. O trabalho de Felipe Recondo e Fausto Macedo também foi considerado a melhor reportagem feita na Região Sudeste pelo Prêmio Esso (mais informações na pág. ao lado).

Também foi lembrada a investigação da equipe do caderno Metrópole, que mostrou que funcionários da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo, que tinham acesso às senhas pessoais dos parlamentares, marcavam os nomes de vereadores ausentes no painel, evitando o desconto de R$ 465. O caso levou à mudança da forma como presenças e votos são registrados.

Completa a categoria Reportagem a revelação, por Adriana Carranca, de que a Assembleia de Deus em Santo Amaro montou um comitê eleitoral informal em sua sede, imprimiu material de campanha e até estabeleceu meta de votos a ser atingida por seus pastores para tentar eleger o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno.

Como Reportagem Especial, foi destacado o caderno Meninos do Contestado, no qual o repórter especial da Agência Estado Leonencio Nossa e o repórter-fotográfico Celso Júnior recontaram a maior rebelião civil do País no século 20. O prêmio de Entrevista/Perfil foi para texto de Ivan Marsiglia sobre uma casa em Petrópolis (RJ) onde presos políticos foram torturados durante o regime militar. Veja nesta página a relação de todos os premiados.