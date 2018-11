Prêmio Illy abre inscrições em junho De 15 de junho a 22 de setembro produtores de cafés de qualidade poderão se inscrever no 19º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso, da torrefadora italiana Illycaffè. Serão distribuídos mais de US$ 100 mil em prêmios, a 50 produtores finalistas. São aceitos grãos da espécie Coffea arabica, preparados por via seca (café natural) ou via úmida (cereja descascado). Site: www.clubeilly.com.br.