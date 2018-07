Prêmio Paladar: ajude a escolher o melhor picadinho

Os leitores estão convocados a participar da escolha do melhor picadinho da cidade. O prato é o tema da categoria Júri Popular do Prêmio Paladar 2011. A votação começa hoje e vai até o dia 20 de novembro.

Neste ano, são 27 concorrentes, entre bares e restaurantes da cidade (mais informações nesta pág.). O sistema de votação é simples. Basta entrar no estadão.com.br/premiopaladar e indicar seu favorito. Não vale votar em lugares que não tenham sido pré-selecionados. Cada leitor pode participar uma única vez - votos repetidos serão descartados.

O Prêmio Paladar tem duas etapas. Na primeira, um júri especializado, composto de jornalistas do Paladar e leitores que concorreram às vagas e tiveram seus textos selecionados, visita restaurantes da cidade (sem se identificar) para provar pratos e eleger os melhores em diversas categorias. Na segunda, que começa hoje, todos os leitores são convidados a eleger um prato bastante popular na cidade.

Em2006, o voto popular deu à pizzaria Bruno o título de melhor pizza de São Paulo. Em 2007, foi a vez da feijoada do Bolinha. Um ano depois, em 2008, a picanha grelhada do Varanda Grill foi a campeã. Os leitores escolheram o couvert do restaurante Carlota como o melhor da cidade em 2009. E, no ano passado, o prêmio do júri popular foi para o hambúrguer do Hamburguinho.

Agora é a vez do picadinho. Um dos pratos mais populares da cidade, ele pode ser feito com diferentes cortes, de filé mignon, alcatra, coxão mole, cortado em cubos grandes ou pequenos. Para acompanhar, arroz branco, farofa, ovo frito e banana a milanesa. Ou você prefere algum outro? Entre no site do Prêmio Paladar e defenda seu picadinho favorito. Os resultados da eleição serão divulgados numa edição do Paladar, em forma de revista, que será publicada no dia 1.º de dezembro.