Prêmio Paladar divulga vencedores na terça

Mais de um mês de comilança, dez jurados famintos e seiscentos pratos devorados. Depois de toda essa maratona, chega o momento de conhecer os melhores de São Paulo em 2012 (e o menu degustação da cidade) com a sétima edição do Prêmio Paladar.

O resultado será anunciado nesta terça em festa para convidados e no blog do Paladar. Na quinta, circula a revista contendo os campeões e um roteiro de restaurantes, mas apenas em São Paulo e cidades próximas, além de Brasília.

O Prêmio Paladar foi pioneiro na prática de pagar por todas as refeições e exigir a prova - as notas fiscais - de que todos os jurados cumpriram a sua missão, da entrada à sobremesa. Trata-se de uma competição essencialmente de comida, não de restaurantes, na qual nunca valeu o chamado voto de memória: para eleger, precisa experimentar. Os pratos concorrentes são escolhidos pela equipe do Paladar com a colaboração de jurados e ex-jurados. De uma lista de centenas de opções, dos mais variados restaurantes, chega-se à seleção final.

As categorias do prêmio mudam ano a ano e refletem os movimentos da gastronomia da cidade: tendências, ingredientes em alta, novidades, clássicos de sucesso e muito mais. Neste ano, obviamente, teremos novidades.

Além das categorias principais, serão conhecidos os ganhadores do júri-relâmpago e do júri popular. Criado em 2008, o júri-relâmpago é a chamada blitz: um grupo de jurados percorre a cidade provando o mesmo tipo de prato em diversos restaurantes, tudo no mesmo dia, se possível. Já o prêmio popular, que tem a participação direta dos leitores, que votam pela internet, vai apontar neste ano o melhor pudim de leite. A cada edição, destacamos também a personalidade gastronômica e o produto do ano.

A partir das 23 horas da terça, os resultados do prêmio poderão ser vistos no blog do Paladar (blogs.estadao.com/paladar). Na quarta-feira, todos os concorrentes e vencedores estarão no site da Revista Paladar. Também será possível acompanhar a festa de premiação nos perfis do Paladar no Facebook e no Twitter, além de ver fotos da festa no nosso perfil no Instagram. Na quinta, além da edição regular do Paladar, circula a revista (em São Paulo, região e Brasília) com todos os premiados e os concorrentes. Acompanhe. E discorde. De preferência, comendo.

