Prêmio para docentes abre inscrições A 5ª edição do prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas até o dia 15 de setembro. O concurso vai premiar as melhores experiências pedagógicas desenvolvidas por professores das escolas públicas que tenham obtido êxito em situações problemáticas. O candidato encontra a ficha de inscrição, o regulamento e outras informações sobre o concurso no site www.premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Ao todo, serão premiados com R$ 5 mil 40 docentes de todas as etapas da educação básica. A premiação é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em conjunto com entidades e empresas.