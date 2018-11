Prêmio para os paulistas

Com mais de 120 projetos inscritos, o Prêmio IAB/SP 2010 selecionou 30 trabalhos concluídos entre 2009 e 2010, nas categorias Urbanismo, Paisagismo, Edifício, Habitação de Interesse Social, Design e Crítica. De acordo com o diretor do IAB e coordenador da premiação, Alex Marques Rosa, a intenção é atiçar o olhar crítico sobre a arquitetura paulista. "Os trabalhos premiados contribuíram, de alguma forma, para o desenvolvimento social, ambiental, econômico e cultural do País", afirma. A novidade deste ano foi a categoria Crítica, volta para livros que se dedicam ao estudo da arquitetura. Conheça todos os premiados no site.

Veja também:

Longe, mas com pé aqui

Um toque japonês