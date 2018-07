Prêmio Pintou Limpeza presta homenagem a ações ambientais

No encontro anual que celebrou os 12 anos do Projeto Pintou Limpeza, iniciativa da Rádio Eldorado para a discussão de questões ambientais, a primeira edição do prêmio Pintou Limpeza homenageou ontem em São Paulo pessoas, empresas e entidades que têm colocado em prática ações de cunho socioambiental.

Por sua mobilização no meio artístico para a contestação do novo Código Florestal, o cineasta Fernando Meirelles foi o escolhido na categoria Personalidade. "Infelizmente, os vetos não foram suficientes para alterar a proposta dos deputados. Mas estamos trabalhando na produção de vídeos que simplifiquem os principais pontos em discussão", explica Meirelles.

Na categoria Empresa Cidadã, a Itaipu Binacional foi escolhida pelo projeto Cultivando Água Boa, que em 2013 completará dez anos e já beneficiou 29 cidades ao redor da hidrelétrica no Paraná.

Como Iniciativa do Ano, foi eleita a participação da Associação Paulista de Supermercados (Apas) na discussão sobre sacolas plásticas. O Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) foi escolhido como Instituição de Destaque.

Reconhecimento. No 3.º Prêmio Itaú de Finanças Sustentáveis, venceu a reportagem Pescadores de Oportunidades, de Wellington Carvalho, da rádio Estadão/ESPN, que aborda os caminhos e as oportunidades que surgem em diversas áreas para transformar negócios em ações sustentáveis.