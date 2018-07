Prêmio Produz Brasil recebe inscrições

Estão abertas até 30 de agosto as inscrições para o Prêmio Produz Brasil 2010, voltado para empresas do agronegócio que investem em responsabilidade social, responsabilidade ambiental, inovação e tecnologia, integração com fornecedores e parceiros e força de marca. O prêmio é promovido pela revista Produz, com apoio da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp). Mais informações e inscrições no site www.revistaproduz.com.br.