Prêmio Santander vai para a Cásper

Nathália Prósperi Butti, aluna do 4.º ano da Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, é a vencedora do 5.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado neste ano em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Ela segue no próximo ano para Pamplona, na Espanha, para uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra. O anúncio foi feito na noite de terça-feira por Fernando Martins, vice-presidente de Marca, Marketing e Comunicação Corporativa do Santander, e Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado. Nathália participou, com outros 623 estudantes, da Semana Estado. Sua reportagem sobre Desenvolvimento Sustentável disputou a premiação com 258 outros trabalhos, dos quais foram selecionados 16 para a etapa final.

No mesmo ato em que se anunciou o nome do estudante vencedor do prêmio, a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Raquel Ritter Longhi, foi convidada a visitar, por uma semana, a Universidade de Navarra.

O anúncio reuniu os 16 estudantes classificados para o certame deste ano, familiares e diretores das escolas participantes. Segundo Fernando Martins, "este programa reafirma o compromisso do Grupo Santander com a educação". O jornalista Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado, destacou que "o incentivo ao aprimoramento dos jovens que ocuparão as redações amanhã é uma marca do Grupo Estado".

Confira as últimas quatro reportagens selecionadas para o 5.º Prêmio Santander Jovem Jornalista.

- Créditos de carbono humanizam favela

- Combate ao fumo gera projetos sociais

- Empresas idealizam estratégia ambiental

- Como Kyoto levou à troca entre nações