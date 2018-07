Prêmio SP de Literatura anuncia lista

Em sua quinta edição, o concurso promovido pelo governo do Estado que revelou nomes como Altair Martins, Marcelo Ferroni, Edney Silvestre e Tatiana Salém Levy e premiou Cristóvão Tezza, Rubens Figueiredo, Raimundo Carrero e Ronaldo Correia de Brito, recebeu a inscrição de 209 livros escritos em português e editados no País em 2011.

Entre os escritores experientes estão Adriana Lunardi, com A Vendedora de Fósforos (Rocco); Bartolomeu Campos de Queirós, falecido em janeiro deste ano, com Vermelho Amargo (Cosac Naify); Domingos Pellegrini, com Herança de Maria (Leya); Hélio Pólvora, autor de Don Solidon (Casarão do Verbo); Luiz Ruffato, por Domingos Sem Deus (Record); Luiz Vilela, por Perdição (Record); Michel Laub, autor de Diário da Queda (Companhia das Letras); Paulo Scott, por Habitante Irreal (Alfaguara); Silvio Lancellotti, que concorre com Em Nome do Pai dos Burros (Global); e Tatiana Salém Levy, com Dois Rios (Record).

Na lista dos estreantes, Ana Mariano, com Atado de Ervas (L&PM); Bernardo Kucinski, autor de K (Expressão Popular); Chico Lopes, com O Estranho no Corredor (Editora 34); Edmar Monteiro Filho, com Fita Azul (Babel); Eliane Brum, autora de Uma Duas (Leya); Julián Fuks, que concorre com Procura do Romance (Record); Luciana Hidalgo, com O Passeador (Rocco); Marcos Bagno, autor de As Memórias de Eugênia (Editora Positivo); Susana Fuentes, com Luzia (7 Letras); e Suzana Montoro, com Os Hungareses (Ofício da Palavra).

Um júri com dez profissionais do meio literário selecionou os finalistas. Outra comissão com cinco jurados escolherá os vencedores. A curadoria é de José Renato Nalini, Joaquim Maria Botelho, José Castilho Marques Neto, Marisa Lajolo e Márcia Elisa Grandi.